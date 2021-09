Von Bredow-Werndl gewinnt drittes Gold bei Dressur-EM

Die 35-Jährige aus dem bayerischen Tuntenhausen siegte in der Kür und sicherte sich mit ihrer Stute Dalera den dritten Titel in Hagen bei Osnabrück nach den Siegen mit der Mannschaft und im Grand Prix Special. Isabell Werth aus Rheinberg kam mit Weihegold auf Rang vier. Zweite wurde die Dänin Cathrine Dufour mit Bohemian vor der Britin Charlotte Dujardin mit Gio. Dritte deutsche Starterin in der Kür war Helen Langehanenberg aus Billerbeck, die mit Annabelle nur auf Rang 14 kam.

© dpa-infocom, dpa:210911-99-178403/2