Vogel gewinnt zum ersten Mal Springen der Grand-Slam-Serie

ARCHIV – Richard Vogel gewann auf United Touch. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Genf (dpa). Christian Kukuk und Checker gelangen ebenfalls zwei fehlerfreie Runden. Das Duo wurde hinter Mark McAuley auf Lady Amaro Dritter. Landsmann Marcus Ehning, der in diesem Jahr den Großen Preis von Aachen für sich entschieden hatte und bei einem weiteren Sieg die Chance auf eine zusätzliche Prämie gehabt hätte, trat nicht an.

Insgesamt schafften sieben Paare aus sechs Nationen einen fehlerfreien ersten Durchgang. Auch Hans-Dieter Dreher blieb ohne Abwurf, erhielt aber einen Zeitfehler und verpasste das Stechen knapp. Er und Elysium landeten auf dem achten Platz, Jana Wargers belegte mit Dorette Rang 19 und Philipp Weishaupt gab auf Coby vorzeitig auf.

Zum Grand Slam des Springsports gehören neben dem Standort in Genf die Turniere in Aachen, Spruce Meadows in Kanada sowie 's-Hertogenbosch (Niederlande). Wer drei dieser Turniere hintereinander gewinnt, erhält eine Prämie in Höhe von einer Million Euro.