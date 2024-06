Vielseitigkeitsmeisterschaft: Jung auf Chipmunk vorn

Anzeige

Luhmühlen (dpa) – Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung geht als Führender in die Geländeprüfung der deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten.

Mit seinem Top-Pferd Chipmunk zeigte der 41-Jährige aus Horb am Freitag in Luhmühlen die beste Vorstellung und kam auf 22,9 Strafpunkte. Zweite in der Zwischenwertung der Vier-Sterne-Prüfung ist die britische Team-Olympiasiegerin Laura Collett auf London (24,8 Strafpunkte).

Anna Lena Schaaf aus Voerde hatte am Tag zuvor in der zweigeteilten Dressur auf Fairytale (26,0) den insgesamt drittbesten Ritt geboten und liegt an zweiter Stelle des Meisterschafts-Klassement. Platz vier in der Prüfung und Rang drei im Titelkampf belegt Jung mit seinem zweiten Pferd Ocean Power, mit dem er am Donnerstag mit 27,1 Strafpunkte bewertet worden war.

Gleich dahinter folgt die dreimalige Weltmeisterin Sandra Auffarth aus Ganderkesee auf Viamant du Matz (27,2). Titelverteidigerin und Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski aus Warendorf ist mit dem zehn Jahre alten Wallach Nickel (28,5) in der Prüfung Elfte.

Die Geländeprüfung (12.15 Uhr/NDR) ist für Samstag vorgesehen, die Entscheidung fällt am Sonntag (12.15 Uhr/NDR) im abschließenden Springen. Die deutsche Meisterschaft ist wichtig auch gerade im Hinblick auf die Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris.