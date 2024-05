Hamburg

Pferdesport

Sturz überschattet Großen Preis von Hamburg

Von dpa

i Das Derby-Turnier in Hamburg wurde von einem Sturz überschattet. Foto: Gregor Fischer/dpa

Das Derby-Turnier in Hamburg ist ein Klassiker des Pferdesports. Am vorletzten Tag gab es einen schweren Sturz beim Großen Preis. Der Sieg ging an einen Brasilianer.