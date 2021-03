Ocala

Turnierserie in Ocala

Springreiter Thieme gewinnt Eine-Million-Dollar-Springen

Springreiter Andre Thieme hat erneut ein Eine-Million-Dollar-Springen gewonnen. Der 45 Jahre alte Reiter aus Plau am See siegte beim Höhepunkt einer Turnierserie in Ocala im US-Bundesstaat Florida im Sattel von Chakaria.