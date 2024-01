Pferdesport

Basel

Springreiter Dreher Vierter beim Weltcup in Basel

Beim internationalen Weltcup-Springturnier in Basel hat Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium als Vierter das beste deutsche Ergebnis erzielt. Im Stechen der besten acht Paare ging Dreher als letzter Starter in den Parcours, leistete sich aber an Sprung zwei einen Fehler.