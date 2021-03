US-Trip

Springreiter Deußer gewinnt in Florida vor Thieme

Wellington (dpa) – Springreiter Daniel Deußer ist bei seinem mehrwöchigen US-Trip der zweite Sieg in einem gut dotierten Großen Preis gelungen. Der in Belgien lebende Hesse setzte sich in Wellington im US-Bundesstaat Florida im Sattel von Tobago vor Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria durch.