Schlechtes Wetter: Nationenpreis der Springreiter abgesagt

Nach anhaltenden Regenfällen kann der Nationenpreis der Springreiter in St. Gallen nicht stattfinden. Die «League of Nations» zieht weiter.

Anzeige

St. Gallen (dpa). Wenige Stunden vor dem geplanten Beginn haben die Veranstalter den Nationenpreis der Springreiter im Schweizerischen St. Gallen wegen schlechten Wetters abgesagt.

Nach anhaltenden Regenfällen sei diese Entscheidung in Absprache mit dem Weltverband Fei und den Teams getroffen worden, teilten die Organisatoren am Freitag mit. «Die Sicherheit von Pferd und Reiter geht vor und die Bodenverhältnisse lassen heute eine so anforderungsreiche Prüfung schlichtweg nicht zu», sagte OK-Chefin Nayla Stössel.

St. Gallen sollte die dritte von vier Stationen der Serie «League of Nations» sein. Diese wird nun vom 20. bis 23. Juni in Rotterdam fortgesetzt. Das Finale findet vom 3. bis 6. Oktober in Barcelona statt. Zum Auftakt beim Turnier in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) hatte das deutsche Team von Bundestrainer Otto Becker gewonnen und anschließend bei der zweiten Station in Ocala (USA) Rang fünf belegt.