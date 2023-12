Reitsport-Olympiasieger Ben Maher hat das Weltcup-Springen in London gewonnen. Als letzter Teilnehmer blieb der 40-jährige Brite mit seinem Pferd Enjeu de Grisien im Stechen fehlerfrei und unterbot in 37,18 Sekunden die Zeit der Konkurrenz.

ARCHIV – Siegten in London: Ben Maher auf Pferd Enjeu de Grisien. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

London (dpa). Dies brachte ihm ein Preisgeld von 42.500 Euro ein. Zweiter wurde sein Landsmann Scott Brash mit Hello Jefferson (0/37,80). Rang drei ging an den Iren Daniel Coyle mit Legacy (0/37,99). Deutsche Teilnehmer hatten es nicht in das Stechen geschafft.