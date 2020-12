Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 17:08 Uhr

Langenhagen

Galopprennen in Corona-Zeiten

Ohne Zuschauer: Erster „Geisterrenntag“ in Langenhagen

Auf der Rennbahn Neue Bult in Langenhagen bei Hannover haben am Donnerstag die ersten Galopprennen in Deutschland während der Corona-Pandemie stattgefunden.