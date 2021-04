Archivierter Artikel vom 02.03.2021, 04:41 Uhr

Berlin

Gobal Champions Tour

Millionen-Serie mit Station in Hamburg und Berlin startet

Die am höchsten dotierte Pferdesport-Serie der Welt beginnt am ersten Märzwochenende beim Reitturnier in Doha. Nachdem im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nur eine Station stattfinden konnte, plant die Global Champions Tour in dieser Saison mit 16 Etappen.