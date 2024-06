Balve

Pferdesport

Löser gewinnt erste Prüfung der Springreiterinnen in Balve

Von dpa

i ARCHIV - Bei den Springreiterinnen fällt am Samstag die Entscheidung. Foto: Gregor Fischer/dpa

Elf Paare bleiben in der ersten Wertungsprüfung ohne Abwurf und am schnellsten absolviert Emilia Löser den Parcours bei den deutschen Meisterschaften. Aber erst am Samstag wird der Titel vergeben.