Hundertstelsekunde fehlt: Deußer reitet auf Platz zwei

Nur eine Hundertstelsekunde schneller als der deutsche Springreiter mit Killer Queen war in Wellington der Ägypter Abdel Said, der mit Bandit Savoie den Großen Preis gewann. Dritter wurde beim Höhepunkt des dritten Fünf-Sterne-Turniers im US-Bundesstaat Florida der Ire Cian O'Connor mit Kilkenny. Andre Thieme aus Plau am See kam nach einem Abwurf im ersten Umlauf mit Chakaria auf Platz elf.

Der 39 Jahre alte Deußer ist bisher der erfolgreichste Reiter der mehrwöchigen Turnierserie, die am 4. April endet. Der in Belgien lebende Hesse hat mehrere kleinere Springen sowie zwei Große Preise gewonnen.

