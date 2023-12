Reitsport

Stockholm

Hattrick: Von Bredow-Werndl siegt bei Top-Ten-Finale

Jessica von Bredow-Werndl hat beim Reitturnier in Stockholm im Top-Ten-Finale den Hattrick geschafft. Die 37 Jahre alte Dressurreiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen gewann wie in den beiden Vorjahren die Kür-Prüfung in der schwedischen Hauptstadt.