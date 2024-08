London

Pferdesport

Gold-Springreiter Kukuk bei Turnier in London auf Rang zwei

Von dpa

i Olympia, Paris 2024, Pferdesport, Springen, Einzel, Finale, Deutschlands Christian Kukuk jubelt bei der Siegerehrung über Gold. (zu dpa: «Gold-Springreiter Kukuk bei Turnier in London auf Rang zwei») Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Mit Checker gewann er in Paris Olympia-Gold. In London tritt Christian Kukuk dieses Mal mit einem anderen Pferd an. Zum Sieg reicht es nicht ganz.