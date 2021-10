Springreiten

Bereits zwei Turnier-Absagen vor Weltcup-Start

Berlin (dpa) – Die Weltcup-Saison der Springreiter startet mit elf statt der geplanten 13 Etappen in der Westeuropa-Liga. Die Turniere in Stuttgart und Helsinki sind bereits vor dem Beginn der wichtigsten Hallen-Serie am Wochenende in Oslo abgesagt worden.