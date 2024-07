Auffarth reitet zu überraschendem Sieg in Schweden

Anzeige

Falsterbo (dpa). Der Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth ist ein unerwarteter Sieg bei den Spring-Spezialisten gelungen. Die 37-Jährige aus Ganderkesee gewann im schwedischen Falsterbo den Großen Preis. Beim Höhepunkt des Nationenpreis-Turniers ritt Auffarth mit ihrem Pferd Quirici im Stechen schneller als der Ire Cian O'Connor mit Fancy. Für den ersten Erfolg in einem solch schweren Springen erhielt sie ein Preisgeld in Höhe von 101.838 Euro.

Auffarth hat in der Vielseitigkeit 2012 Gold mit dem deutschen Team in London geholt und wurde 2014 in Frankreich Doppel-Weltmeisterin. In dieser Disziplin ist sie auch für die Spiele in Paris nominiert.

In den vergangenen Jahren ist die Reiterin schon häufiger bei reinen Spring-Turnieren gestartet. Zwei Tage vor dem Sieg im Großen Preis war Auffarth mit der deutschen Mannschaft beim Nationenpreis auf den zweiten Platz geritten, hatte mit Quirici allerdings insgesamt zwölf Strafpunkte kassiert und beide Male das Streichergebnis geliefert.