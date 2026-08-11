Die Dressur ist der erste Wettbewerb der Reit-Weltmeisterschaften in Aachen. Der Start ist vielversprechend.

Aachen (dpa) – Debütant Raphael Netz hat bei den Reit-Weltmeisterschaften für einen vielversprechenden Start gesorgt. Mit seinem ersten WM-Auftritt brachte der Dressurreiter das deutsche Dressur-Team in Führung. Für den Grand Prix mit seinem Pferd Camelot erhielt er das beste Ergebnis der Startreiter jeder Mannschaft.

«Es hat unheimlich viel Spaß gemacht», kommentiert Netz sein WM-Debüt. «Wir hatten ein ganz, ganz tolles Reitgefühl. Camelot hat sich in diesem Hauptstadion noch einmal 15 Zentimeter größer gemacht, als er es sonst schon tut.»

Zweiter Reiter der deutschen Mannschaft ist Team-Olympiaisieger Frederic Wandres mit Bluetooth. Am Mittwoch gehen Katharina Hemmer mit Denoix und Rekordreiterin Isabell Werth mit Wendy an den Start. Die beiden Reiterinnen gehörten wie Wandres zum deutschen Team, das vor einem Jahr in Frankreich EM-Gold gewonnen hatte.

Das deutsche Team gilt in der auf zwei Tage aufgeteilten Grand-Prix-Prüfung als Favorit neben Großbritannien. Weitere Dressurmedaillen gibt es am Freitag und Samstag in den zwei Einzelprüfungen Special und Kür. Geritten wird im größten Reitstadion der Welt mit 40.000 Plätzen, das am Dienstag noch nicht ausverkauft war.