Weishaupt sorgt für vierten Weltcup-Sieg der Saison

In der Hallenserie sorgen die deutschen Reiter derzeit für Furore. In A Coruña gelingt erneut ein erster Platz.

A Coruña (dpa) – Philipp Weishaupt hat für den vierten Sieg der deutschen Springreiter in der laufenden Weltcup-Saison gesorgt. Der 39 Jahre alte Vize-Europameister setzte sich am Sonntag in A Coruña mit Coby durch. «Das ist mein erster Fünf-Sterne-Sieg dieses Jahr», kommentierte der Reiter aus Riesenbeck, der im Stechen schneller war als der Brite Robert Whitaker mit Vermento. Auf Platz vier kam Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen mit Elysium.

Bisher hatte es drei deutsche Weltcup-Siege in dieser Saison gegeben. Richard Vogel gewann die Stationen in Lyon und Stuttgart, seine Freundin Sophie Hinners dazwischen die Etappe in Verona. Vogel und Hinners waren in A Coruña nicht am Start.