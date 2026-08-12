Pferdesport
Vor Werth-Ritt: Deutsches Dressur-Team auf Gold-Kurs
Reit-WM Aachen
Katharina Hemmer hat dem deutschen Team eine komfortable Führung beschert.
Rolf Vennenbernd. DPA

Die Dressur ist der erste Wettbewerb der Reit-WM in Aachen. Nach drei von vier Paaren liegt die Gastgeber-Mannschaft klar auf Platz eins.

Lesezeit 1 Minute

Aachen (dpa) – Nach drei von vier Paaren liegt das deutsche Dressur-Team bei den Reit-Weltmeisterschaften in Aachen klar auf Gold-Kurs. Vor dem abschließenden Ritt von Rekordreiterin Isabell Werth hat die Gastgeber-Mannschaft die Führung ausgebaut. Katharina Hemmer und ihr Denoix zeigten als drittes Paar eine Spitzen-Leistung.

Raphael Netz, Frederic Wandres und Hemmer sammelten im Grand Prix deutlich mehr Prozentpunkte als die Konkurrenten aus Großbritannien und Dänemark. Werth reitet am späten Nachmittag als Schlussreiterin mit einem Vorsprung von mehr als vier Prozentpunkten ins Viereck.

«Geil, einfach geil», kommentierte Netz den Ritt seiner Kollegin. Hemmer zeigte die bis dahin beste Leistung, bevor die besten Paare jeder Nation an den Start gehen.

Weitere Dressurmedaillen gibt es am Freitag und Samstag in den zwei Einzelprüfungen Special und Kür.

© dpa-infocom, dpa:260812-930-518649/1

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