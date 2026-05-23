Für Europameister Richard Vogel bleibt beim Qualifikations-Sieg von Lillie Keenan nur Rang 19. Doch beim Großen Preis von Aachen winkt dem Springreiter eine besondere Siegprämie.

Aachen (dpa) – Lillie Keenan hat die zweite Qualifikation für den Großen Preis von Aachen gewonnen. Die US-Amerikanerin setzte sich im Sattel ihres Pferdes Kick on mit dem schnellsten Ritt des Stechens durch und hängte den zweitplatzierten Belgier Abdel Said mit Wathnan deutlich ab. Bester deutscher Starter war André Thieme. Der Reiter aus Plau am See kam mit Paule auf Rang sieben.

Nur auf Rang 19 ritt Richard Vogel nach einem Abwurf mit Phenyo. Beim Höhepunkt des Turniers winkt dem Europameister das große Geld, er kann als einziger Reiter knapp eine Million Euro gewinnen kann. Siegt der 29 Jahre alte Europameister im Großen Preis, erhält er nicht nur ein Drittel des Preisgeldes von 1,5 Millionen Euro, sondern zusätzlich einen Bonus aus der Grand-Slam-Wertung, weil er im März bereits bei den Dutch Masters in ’s-Hertogenbosch triumphiert hatte.

Wer zwei Turniere nacheinander gewinnt, erhält 500.000 Euro. Bei weiteren Siegen bei den Grand-Slam-Turnieren in Calgary und Genf stiege der Bonus sogar auf zwei Millionen Euro an.

CHIO darf das Turnier in diesem Jahr nicht heißen

Der Große Preis wird in diesem Jahr beim Ersatzturnier für den CHIO geritten, dem Tschio. Den Titel CHIO darf die Veranstaltung nicht nutzen, denn ein Concours Hippique International Officiel ist das Turnier nicht, weil es wegen der Weltmeisterschaft im August eine deutlich kleinere Veranstaltung ohne die Teamwettbewerbe für Nationalmannschaften gibt. «Wir hätten uns dieses Jahr nicht so nennen dürfen», erklärte die Aachener Sportchefin Birgit Rosenberg. Jetzt heiße das Turnier so, wie es die meisten Aachener ohnehin aussprechen: Tschio.