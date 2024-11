Springreit-Olympiasieger Kukuk als bester Sportler geehrt

In Paris gewinnt Christian Kukuk mit seinem Pferd Checker Olympia-Gold im Springreiten. Nun bekommt er auch noch eine weitere Auszeichnung.

Abu Dhabi (dpa) – Springreiter Christian Kukuk ist gut drei Monate nach seinem Olympiasieg als bester Reiter des Jahres geehrt worden. Der 34-Jährige erhielt die Ehrung bei der Mitgliederversammlung des Weltverbandes (FEI) in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate). «Es ist eine große Ehre für mich, diese Auszeichnung gewinnen. Als bester Sportler des Jahres bezeichnet zu werden, ist unglaublich», sagte Kukuk bei der Preisverleihung.

Der Reiter aus dem westfälischen Riesenbeck hatte im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris auf seinem Pferd Checker, an dem Fußball-Star Thomas Müller Mitbesitzer ist, im Stechen Gold gewonnen. «Unsere Bindung basiert auf Vertrauen – er muss mir vertrauen und ich muss ihm vertrauen – und dieses Vertrauen führte zu einer Goldmedaille in Paris», sagte Kukuk über sein Pferd.