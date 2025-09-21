Michael Jung verpasst bei der EM der Vielseitigkeitsreiter knapp Gold im Einzel, gewinnt aber mit der deutschen Mannschaft den Titel. Hinter Deutschland folgen Irland und Frankreich.

Woodstock (dpa) – Der viermalige Olympiasieger Michael Jung hat bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter Gold im Einzel knapp verpasst, mit der Mannschaft aber den Titel gewonnen. Libussa Lübbeke, die das Streichergebnis lieferte, Malin Hansen-Hotopp, Jérôme Robiné und Jung sicherten der deutschen Equipe auf dem Gelände rund um den Blenheim Palace in der britischen Grafschaft Oxfordshire den siebten Titel. Calvin Böckmann, der nicht in das Quartett berufen wurde, wurde mit The Phantom of the Opera Vierter in der Einzelwertung.

Jung hatte mit Chipmunk bereits nach der Dressur und dem Geländeritt den zweiten Platz hinter der Lokalmatadorin Laura Collett belegt. Am Abschlusstag blieb der 43-Jährige aus Bad Soden im Springparcours zwar fehlerfrei. Die Spitzenreiterin konnte Jung allerdings nicht mehr abfangen.

«Ich hatte eine super Runde in der Dressur, ich hatte eine super Runde im Gelände – ich hätte nicht schneller sein können – und ich hatte eine super Springrunde», sagte Jung. «Ich bin wirklich glücklich mit dem zweiten Rang und mit meinem Pferd. Es war eine großartige Woche.»

Großbritanniens Mannschaft galt als favorisiert. Nachdem die zweite Reiterin im Gelände am Samstag jedoch gestürzt war, musste sich das Team von der erfolgreichen Titelverteidigung verabschieden. Hinter Deutschland folgten in der Endabrechnung Irland und Frankreich.