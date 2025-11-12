Dressur-Star Werth pausiert nach Tod ihres Partners

Nach dem Tod ihres Lebensgefährten nimmt die Rekordreiterin Abstand vom Turniersport. Wann die achtmalige Olympiasiegerin wieder in den Sattel steigen will, steht bereits fest.

Rheinberg (dpa) – Dressur-Star Isabell Werth legt aufgrund des Todes ihres Partners Wolfgang Urban eine Turnierpause ein. «Sie nimmt sich eine Ruhephase», sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu. «Sie möchte derzeit nicht öffentlich reiten.»

Der frühere Handels-Manager Urban war Anfang Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Nach dem Zusammenschluss von Karstadt und Quelle war Urban von 2000 bis 2004 Vorstandschef des Essener Handelskonzerns. Werth hat ein paar Jahre bei Karstadt gearbeitet und Urban dort kennengelernt. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn.

Ursprünglich wollte Werth am Wochenende bei Deutschlands größtem Hallen-Reitturnier in Stuttgart reiten. Nun plant die achtmalige Olympiasiegerin nach Angaben der Bundestrainerin, das nächste Mal im Dezember beim Hallen-Turnier in Frankfurt zu starten.