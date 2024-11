Brite Whitaker gewinnt Weltcup-Springen in Helsinki

Helsinki (dpa). Beim Weltcup-Turnier der Springreiter im finnischen Helsinki hat sich der Brite Robert Whitaker den Sieg geholt. Mit einer fehlerfreien Runde in 36,84 Sekunden im Stechen gewann der 41-Jährige auf Vermento vor dem Franzosen Kevin Staut auf Dialou Blue. Der Mannschafts-Olympiasieger von 2016 benötigte für den Stechparcours 37,11 Sekunden. Dritter wurde der sechsmalige Olympiateilnehmer Steve Guerdat. Der Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele von Paris absolvierte im Sattel von Is-Minka das Stechen in 37,56 Sekunden.

Auch zwei deutsche Paare hatten sich für das Stechen der besten 13 qualifiziert, insgesamt waren 39 internationale Springreiter am Start. Bester Deutscher wurde Mario Stevens (Molbergen) auf Starissa. Die Deutschen Meister von 2022 blieben ebenfalls ohne Fehler, waren aber 3,2 Sekunden langsamer als der Sieger und wurden am Ende Achte. Auf Platz neun folgten Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) und Elysium.

Nach Oslo am vergangenen Wochenende war Helsinki die zweite Etappe der Westeuropa-Liga. Insgesamt stehen in dieser Saison 14 Weltcup-Etappen für die Springreiter auf dem Programm, mit Stuttgart im November und Leipzig im Januar treffen sich die internationalen Springreiter auch zweimal in Deutschland, um Weltcup-Punkte zu sammeln. Das Weltcup-Finale findet Anfang April in Basel statt.