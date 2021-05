Zweimaliger Etappensieger Ewan gibt beim Giro auf

Der Rennveranstalter meldete am Samstag gut 130 Kilometer vor dem Ziel der 170 Kilometer langen achten Etappe, dass der australische Top-Sprinter das Rennen aufgegeben habe. Gründe wurden zunächst nicht genannt, Ewan war offenbar in einen Sturz in einem Tunnel verwickelt.

Der 26-jährige Ewan hatte erst am Tag zuvor die siebte Etappe für sich entschieden und zuvor bereits das fünfte Teilstück im Sprint gewonnen.

