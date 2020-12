Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 11:31 Uhr

Nizza

Frankreich-Rundfahrt

Zehnte Tour-Teilnahme für Altstar Greipel

Altstar André Greipel nimmt zum zehnten Mal an der Tour de France teil. Der 38-Jährige steht im Aufgebot seines Rennstalls Israel Start-Up Nation für die am 29. August in Nizza beginnende Frankreich-Rundfahrt.