Dritter Sprint, und zum zweiten Mal muss sich der belgische Radstar bei der Spanien-Rundfahrt mit Platz zwei begnügen. In der Gesamtwertung liegt weiter Primoz Roglic vorn.

Radsport: UCI WorldTour - Vuelta á España, Plasencia - Pico Villuercas (170,40 km), 4. Etappe: Primoz Roglic aus Slowenien vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe jubelt auf dem Podium. Roglic hat die Führung in der Gesamtwertung der Spanien-Rundfahrt übernommen. Der 34 Jahre alte slowenische Topfavorit vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe sicherte sich auf der vierten Etappe der Vuelta a España den Tagessieg und übernahm damit auch das Rote Trikot vom bis dahin vorn liegenden van Aert. (zu dpa: «Vuelta: Tschechischer Youngster düpiert Radstar van Aert»)

Sevilla (dpa). Radstar Wout van Aert ist auf der fünften Etappe der Spanien-Rundfahrt vom tschechischen Außenseiter Pavel Bittner düpiert worden. Der gerade einmal 21 Jahre alte Vuelta-Debütant holte sich nach 177 Kilometern von Fuente del Maestre nach Sevilla im Massensprint hauchdünn den Sieg vor dem Belgier und feierte seinen ersten WorldTour-Sieg. Dritte wurde der Australier Kaden Groves, der bereits die zweite Etappe gewonnen hatte.

Van Aert sah im Finale bereits wie der sichere Sieger aus, wurde aber kurz vor dem Zielstrich doch noch übersprintet. Der neunmalige Tour-Etappensieger musste sich damit zum zweiten Mal bei der diesjährigen Vuelta mit dem zweiten Platz begnügen. Das dritte Teilstück hatte van Aert gewonnen, im Auftakt-Zeitfahren war er auf Platz drei gefahren.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Primoz Roglic vom deutschen Red-Bull-Team liegt nach seinem Erfolg auf der Bergetappe am Dienstag weiter acht Sekunden vor dem Portugiesen Joao Almeida. Roglic hat die Rundfahrt bereits dreimal gewonnen.

Am Donnerstag wartet auf die Radprofis auf der sechsten Etappe über 185,5 Kilometer von Jerez de la Frontera nach Yunquera mit drei Bergwertungen der dritten und einer der vierten Kategorie ein deutlich schwereres Profil. Die 79. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt endet am 8. September nach 3.301,4 km in Madrid.