Vingegaard vor Gesamtsieg bei Tirreno-Adriatico

Cagli (dpa). Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard präsentiert sich bereits in guter Frühform und steht vor dem Gesamtsieg bei der schweren Rundfahrt Tirreno-Adriatico.

Der Däne gewann die Bergankunft zum Monte Petrano hinauf und verteidigte sein Blaues Trikot des Gesamt-Ersten erfolgreich. Vingegaard dürfte damit auf der relativ flachen Schlussetappe am Sonntag kaum mehr zu bezwingen sein. Für den 27-Jährigen wäre es der erste Sieg bei der Rad-Fernfahrt in Italien und ein guter Formtest auf dem Weg zur Tour de France.

Lennard Kämna Tagessiebter

Vingegaard hatte auf der sechsten Etappe über 180 Kilometer von Sassoferrato zum Monte Petrano, einem Berg der höchsten Kategorie, im Ziel einen Vorsprung von 26 Sekunden auf den Spanier Juan Ayuso und den Australier Jai Hindley vom deutschen Bora-hansgrohe-Team. Der deutsche Hoffnungsträger Lennard Kämna, der sich für den Giro d'Italia in Form bringen will, zeigte als Tagessiebter aufsteigende Form.

Vingegaard liegt in der Gesamtwertung nun 1:24 Minuten vor Ayuso und 1:52 Minuten vor Hindley. Kämna ist 4:02 Minuten zurück Achter. Am Sonntag wartet zum Abschluss das 154 Kilometer lange Teilstück mit Start und Ziel in San Benedetto del Tronto, das nur in der ersten Rennhälfte einige Schwierigkeiten aufweist.