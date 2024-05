Verletzter Radprofi Kämna nach Hamburg verlegt

Anzeige

Santa Cruz (dpa). Einen Monat nach seinem schweren Sturz kehrt Radprofi Lennard Kämna nach Deutschland zurück. Der 27-Jährige vom Team Bora-hansgrohe hat das Krankenhaus auf Teneriffa verlassen und wurde nach Hamburg ausgeflogen, wie sein Team mitteilte.

Dort werden Kämnas Verletzungen von Teamärzten weiter behandelt, im BG Klinikum wird der Tour-Etappensieger eine Reha antreten. «Es war keine einfache Zeit in der Universitätsklinik auf Teneriffa, aber ich bin dem Ärzteteam und den Pflegern sehr dankbar für das, was sie in den vergangenen Wochen hier für mich geleistet haben. Ich bin überglücklich, dass heute der erste Schritt meiner Genesung abgeschlossen ist», sagte Kämna.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Auf Teneriffa war der Bremer in der vergangenen Woche erfolgreich operiert worden. Bei der Kollision mit einem entgegenkommenden Auto hatte sich Kämna unter anderem ein schweres Thoraxtrauma mit Rippenfrakturen und eine Lungenprellung zugezogen. Kämna hatte sich im Trainingslager auf der Insel auf seinen Start beim Giro vorbereitet, wo der frühere Junioren-Weltmeister ab dem 4. Mai um die Gesamtwertung fahren sollte.