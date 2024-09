Ein Bild und ein Brief wurden am Unfallort des verunglückten Radfahrers Mäder auf dem Albulapass abgelegt. Der Schweizer Gino Mäder vom Team Bahrain Victorious stürzte tödlich bei der Abfahrt vom Albulapass am 15.06.2023. (zu dpa: ««Unendlich traurig»: Mäders Mutter geschockt von Furrers Tod») Foto: Mayk Wendt/DPA