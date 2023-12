Tour-Sieger Vingegaard verlängert Vertrag bis 2028

ARCHIV – Hat seinen Vertrag beim Team Visma-Lease a bike vorzeitig verlängert: Tour-Sieger Jonas Vingegaard. Foto: Thomas Samson/AFP/dpa

Amsterdam (dpa). Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat seinen Vertrag beim Team Visma-Lease a bike vorzeitig verlängert. Das gab der 27 Jahre alte Däne auf der Teampräsentation selbst bekannt.

Demnach bleibt Vingegaard bis 2028 bei der niederländischen Mannschaft. Sein Teamkollege Sepp Kuss, der die Spanien-Rundfahrt überraschend gewonnen hatte, bleibt bis 2027.

Erst im April hatte Vingegaard sein Arbeitspapier bis 2027 verlängert. Etwas mehr als ein halbes Jahr später kommt nun ein weiteres Vertragsjahr hinzu. Er steckt zugleich sein Ziel für das kommende Jahr ab: «Ich bin sehr glücklich im Team, deshalb haben wir noch ein Jahr hinzugefügt. Ich werde versuchen, die Tour das dritte Mal nacheinander zu gewinnen.»

Im Rahmen der Präsentation wurde das belgische Top-Talent Cian Uijtdebroeks als neuer Fahrer vorgestellt. Allerdings droht um den 20-Jährigen ein Rechtsstreit mit dem deutschen Top-Rennstall Bora-hansgrohe. Uijtdebroeks war noch bis Ende 2024 an die Mannschaft aus dem bayrischen Raubling gebunden, kündigte jedoch zum 1. Dezember den Vertrag einseitig.

Bora-hansgrohe akzeptierte die Kündigung nicht und der Weltverband UCI registrierte Uijtdebroeks am Mittwoch als Fahrer für die Mannschaft. Uijtdebroeks, der bei der Spanien-Rundfahrt auf Platz acht gefahren war, darf dem Vernehmen nach nur für eine Ablösesumme im siebenstelligen Bereich gehen.

Bei Visma gibt es derweil schon einen Rennplan für das Rundfahrt-Talent. Im Mai soll Uijtdebroeks den Giro d'Italia fahren und damit seine zweite große Landesrundfahrt nach der Vuelta bestreiten. In Italien bekommt er es mit Tadej Pogacar zu tun, der seine Teilnahme am Sonntag angekündigt hatte. «Jeder holt hier das Maximum heraus. Es ist kein Geheimnis, dass ich in den großen Rundfahrten gut sein möchte», sagte Uijtdebroeks.