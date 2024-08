Titelverteidigerin Vollering mit Sieg im Tour-Zeitfahren

Anzeige

Rotterdam (dpa). Titelverteidigerin Demi Vollering hat das einzige Einzelzeitfahren der diesjährigen Tour de France Femmes gewonnen und sich das Gelbe Trikot geholt. Die Niederländerin vom Team SD Worx -Protime setzte sich im 6,3 Kilometer langen Zeitfahren in Rotterdam vor der US-Amerikanerin Chloé Dygert durch. Als beste Deutsche landete Franziska Koch auf Rang 15, Liane Lippert belegte auf der dritten Etappe Platz 31.

Das Einzelzeitfahren war der zweite Teil einer Doppel-Etappe am zweiten Tag der Tour. Wenige Stunden zuvor hatte die Niederländerin Charlotte Kool eine kurze Sprint-Etappe für sich entschieden und damit ihren zweiten Tagessieg gefeiert. Schon zum Auftakt am Montag hatte sich die 25-Jährige durchgesetzt. Nach dem Einzelzeitfahren musste Kool das Gelbe Trikot dann aber an ihre Landsfrau Vollering abgeben.

Am Mittwoch geht es für die Radsportlerinnen auf die Klassiker-Strecken in den Ardennen von Valkenburg in den Niederlanden nach Lüttich in Belgien. Höhepunkt der Tour sind die beiden Bergetappen am Wochenende in Frankreich mit dem Schlussanstieg nach Alpe d'Huez, wo bei den Männern schon viele große Tour-Duelle stattfanden.