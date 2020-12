Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 10:42 Uhr

La Rochelle

Transfermarkt

Starker Helfer für Buchmann: Bora-hansgrohe holt Kelderman

Der deutsche Rundfahrtspezialist Emanuel Buchmann bekommt in der kommenden Saison Verstärkung in den Bergen. Sein Bora-hansgrohe-Radrennstall gab am ersten Ruhetag der 107. Tour de France die Verpflichtung des Niederländers Wilco Kelderman bekannt.