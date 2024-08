Spanien-Rundfahrt: Van Aert feiert dritten Etappensieg

Anzeige

Baiona (dpa). Wout van Aert hat die zehnte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und bereits seinen dritten Tageserfolg gefeiert. Der belgische Radsport-Star gewann in Baiona den Sprint zweier Ausreißer gegen den Franzosen Quentin Pacher. Platz drei ging an den Spanier Marc Soler, der lange zur Fluchtgruppe gehörende Berliner Juri Hollmann wurde Fünfter. Van Aert hatte bereits die Etappen drei und sieben gewonnen, war zudem zweimal Zweiter.

In der Gesamtwertung gab es keine Verschiebungen an der Spitze. Der Australier Ben O'Connor liegt 3:53 Minuten vor dem Slowenen Primoz Roglic. Der Kapitän des deutschen Teams Red Bull peilt bei der Vuelta seinen vierten Gesamtsieg an. Dritter ist Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador mit einem Rückstand von 4:32 Minuten.

Am Dienstag geht es im äußersten Nordwesten Spaniens weiter. Auf dem Teilstück mit Start und Ziel auf dem Campus Tecnológico Cortizo in Padron geht es über 166,5 anspruchsvolle Kilometer und vier Bergwertungen um den Tagessieg. Das Profil dürfte Ausreißern erneut die Chance auf einen Etappensieg bieten.