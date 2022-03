Slowene Pogacar übernimmt Führung bei Tirreno-Adriatico

Bellante (dpa). Der 23 Jahre alte Slowene gewann die vierte Etappe über 202 Kilometer von Cascata delle Marmore nach Bellante souverän und kletterte in der Gesamtwertung von Platz drei an die Spitze. Der Däne Jonas Vingegaard, bei der vergangenen Tour de France bereits von Pogacar auf Rang zwei verwiesen, belegte Platz zwei vor dem Franzosen Victor Lafay. Im Gesamtklassement liegt Pogacar neun Sekunden vor dem Belgier Remco Evenepoel.

Am Schlussanstieg nach Bellante konterte Pogacar eine Attacke etwa 500 Meter vor dem Ziel und ließ sich seinen fünften Saisonsieg nicht mehr nehmen. Am Freitag dürfte es im anspruchsvollen Finale der 155 Kilometer von Sefro nach Fermo zum erneuten Schlagabtausch der Anwärter auf den Gesamtsieg kommen. Das Rennen endet am Sonntag mit einer Etappe rund um San Benedetto del Tronto an der italienischen Ostküste.