Radsport: UCI WorldTour - Vuelta a Espana, Cascais - Ourém (194,00 km), 2. Etappe. 18. Das Fahrerfeld in Aktion. (zu dpa: «Roglic siegt und übernimmt Vuelta-Gesamtführung»)

Pico Villuercas (dpa) – Radprofi Primoz Roglic hat die Führung in der Gesamtwertung der Spanien-Rundfahrt übernommen. Der 34 Jahre alte slowenische Topfavorit vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe sicherte sich auf der vierten Etappe der Vuelta a España den Tagessieg und übernahm damit auch das Rote Trikot vom bis dahin vorn liegenden Wout van Aert.

Roglic setzte sich in einem packenden Finale in einer kleinen Gruppe nach einem schweren Anstieg vor Lennert van Eetvelt durch, der zu früh einen Arm zum Jubel in die Luft streckte.

Im Klassement führt Roglic mit acht Sekunden vor Joao Almeida, der es auf Rang drei schaffte auf dem 170,5 Kilometer langen Teilstück – dem ersten der diesjährigen Spanien-Rundfahrt in Spanien, nachdem zuvor in Portugal gefahren worden war. Dreimal hat Roglic die Rundfahrt bereits gewonnen.

Die 79. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt führt über 3.301,4 km nach Madrid. Dort endet die dritte Grand Tour des Jahres am 8. September. An diesem Mittwoch geht es von Fuente del Maestre nach Sevilla.