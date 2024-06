Radstar Roglic übernimmt Dauphiné-Gesamtführung

Am Schlussanstieg muss der bisherige Gelb-Träger Evenepoel abreißen lassen. Bora-hansgrohe-Neuzugang Roglic gewinnt und übernimmt die Gesamtführung.

Le Collet d'Allevard (dpa) – Primoz Roglic vom deutschen Rad-Rennstall Bora-hansgrohe hat die sechste Etappe beim Critérium du Dauphiné gewonnen und die Gesamtführung übernommen. Der Slowene überquerte nach 174,1 Kilometern die Ziellinie mit drei Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Giulio Ciccone und seinem Teamkollegen Alexander Wlassow.

Der bisherige Spitzenreiter Remco Evenepoel aus Belgien fiel am Schlussanstieg hinauf nach Le Collet d'Allevard zurück und hat nun 19 Sekunden Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Roglic. Beide waren tags zuvor noch in einen Massensturz verwickelt gewesen.

Das achttägige Etappenrennen, das größtenteils in der Alpen-Region ausgetragen wird, gilt als klassische Generalprobe für die Tour de France. Der Höhepunkt des Radsport-Jahres beginnt am 29. Juni in Florenz.