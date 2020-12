Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 17:23 Uhr

Bern

Absage

Radsport: Tour de Romandie fällt 2020 wegen Coronavirus aus

Das Profi-Radrennen Tour de Romandie in der Schweiz fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ersatzlos aus. Dies teilten die Organisatoren via Twitter mit.