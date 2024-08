Deinze

Transfer

Radprofi Kämna wechselt zu Lidl-Trek

Von dpa

i Radsport: UCI WorldTour - Vuelta a Espana, Cartagena - Collado de la Cruz de Caravaca (184,50 km), 9. Etappe: Lennard Kämna aus Deutschland vom Team Bora-hansgrohe jubelt über seinen Etappensieg. (zu dpa: «Radprofi Kämna wechselt zu Lidl-Trek») Foto: Pep Dalmau/DPA

Vom schweren Unfall zur neuen Herausforderung: Radsportler Lennard Kämna schließt sich einem neuen Team an. An die Erfolge aus seiner Zeit beim Rennstall Red Bull-Bora-Hansgrohe will er anknüpfen.