Paris-Nizza: Roglic vor Gesamterfolg

Der ehemalige Skispringer sicherte sich nach 119,5 Kilometern von Le Broc nach Valdeblore La Colmiane bei der Bergankunft den Etappensieg vor dem Schweizer Gino Mäder und dem deutschen Bora-hansgrohe-Profi Maximilian Schachmann. Für Roglic war es bereits der dritte Tageserfolg bei der diesjährigen Auflage von Paris-Nizza. Vor dem Schlusstag hat der zweimalige Vuelta-Sieger nun 52 Sekunden Vorsprung auf den Vorjahressieger Schachmann.

Die Fernfahrt wird in diesem Jahr nicht in Nizza enden. Die achte Etappe an diesem Sonntag wird statt 110,5 Kilometer nun 92,5 Kilometer lang sein und in Plain-du-Var außerhalb von Nizza starten. Zielort ist Levens. Hintergrund sind die Corona-Schutzmaßnahmen in Frankreich. Da für Sonntag sonniges Wetter gemeldet ist, sollen am geplanten Finalort an der Küste größere Menschenansammlungen vermieden werden.

