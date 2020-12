Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 21:46 Uhr

London

Froomes Sportdirektor

Nicolas Portal im Alter von 40 Jahren gestorben

Chris Froome und der britische Radrennstall trauern um ihren Sportdirektor Nicolas Portal. Der frühere Radprofi ist am 3. März im Alter von nur 40 Jahren in seinem Haus in Andorra gestorben, teilte der Rennstall mit.