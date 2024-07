Radsport: UCI WorldTour - Eschborn-Frankfurt, Männer. Maxim Van Gils (M) aus Belgien vom Team Lotto Dstny jubelt im Ziel an der Alten Oper. Am Dienstag trat er wegen einer Corona-Infektion nicht zu 16. Etappe der Tour de France an. (zu dpa: «Nächster Corona-Fall: Belgier Van Gils verlässt die Tour») Foto: Arne Dedert/DPA