Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 11:06 Uhr

Kattowitz

Polen-Rundfahrt

Nach Sturz: Jakobsen soll in die Niederlande zurückkehren

Eine Woche nach seinem schweren Sturz bei der Polen-Rundfahrt sollte der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen aus dem Krankenhaus in Sosnowiec in eine Klinik in seiner Heimat verlegt werden.