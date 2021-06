Nach drei Jahren: Sprintstar Cavendish gibt Tour-Comeback

Das belgische Team Deceuninck-QuickStep teilte mit, dass der 36 Jahre alte Brite zum achtköpfigen Aufgebot für die am Samstag in Brest startende Frankreich-Rundfahrt gehört. Cavendish springt für den Iren Sam Bennett ein. Den Gewinner des Grünen Trikots der vergangenen Tour plagen Knieprobleme. Cavendish, der 30 Tour-Etappensiege auf dem Konto hat, hatte zuletzt 2018 an dem wichtigsten Rennen der Welt teilgenommen. Kapitän des Teams ist Weltmeister Julian Alaphilippe.

Zuvor war bereits Greipel überraschend für die Tour nominiert worden. Der 38-Jährige sollte sein Team Israel Start-Up Nation eigentlich beim Giro vertreten, kam dort aber nicht zum Zuge. Nun trifft der gebürtige Rostocker in Frankreich wieder auf Cavendish, und es kommt zur Neuauflage des Duells der einst besten Sprinter der Welt. Die Chancen auf einen Etappensieg dürften für beide allerdings deutlich geringer sein als zu ihrer besten Zeiten.

