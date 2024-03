Longo Borghini verhindert Kopecky-Hattrick

Lotte Kopecky will die Flandern-Rundfahrt im Regenbogen-Trikot der Weltmeisterin gewinnen. Am Ende ist die Belgierin nicht stark genug.

Oudenaarde (dpa). Elisa Longo Borghini hat die Flandern-Rundfahrt gewonnen und den Hattrick der Top-Favoritin Lotte Kopecky verhindert. Die italienische Meisterin siegte nach 163 Kilometern in Oudenaarde vor der Polin Katarzyna Niewiadoma und der Niederländerin Shirin van Anrooij.

Straßenrad-Weltmeisterin Kopecky, die das Rennen 2022 und 2023 gewonnen hatte, zeigte an den Anstiegen nicht die nötige Form und wurde am Paterberg 13 Kilometer vor dem Ziel entscheidend distanziert.

Überschattet wurde das Rennen durch einen schweren Sturz nach bereits zehn Kilometern. In dessen Folge mussten in der früheren Siegerin Elizabeth Deignan aus Großbritannien und der Schweizerin Marlen Reusser zwei Top-Fahrerinnen aufgeben. Longo Borghini ist nach Judith Arndt, Mirjam Melchers, Annemiek van Vleuten und Kopecky die fünfte Fahrerin, die zum zweiten Mal in Flandern siegte.