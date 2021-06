Brest

Frankreich-Rundfahrt

Greipel für Tour de France nominiert – Degenkolb nicht dabei

Altstar André Greipel nimmt doch noch einmal an der Tour de France teil. Der 38 Jahre alte Sprinter und sein Anfahrer Rick Zabel wurden vom Team Israel Start-up Nation überraschend für die am 26. Juni in Brest startende Rundfahrt nominiert.