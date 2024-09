Radsport: Deutschland Tour, Schweinfurt, Prolog, 2,9 Kilometer, Einzelzeitfahren. Simon Geschke aus Deutschland auf der Strecke. Am 3. Oktober bestreitet Geschke in Münster sein letztes Rennen. (zu dpa: «Ende im Oktober: Geschke-Abschied beim Münsterland Giro»)

Freiburg (dpa). Simon Geschke wird seine erfolgreiche Radsport-Karriere am 3. Oktober beim Münsterland Giro beenden. Der 38-Jährige teilte auf Instagram mit, dass er beim deutschen Eintagesrennen seinen letzten Einsatz als Profi haben wird. Zuvor wird der gebürtige Berliner noch am Straßenrennen der Weltmeisterschaften von Zürich am 29. September teilnehmen.

Er sei glücklich, dass er in Münster fahren könne. «Danach werden meine Saison und meine Profi-Karriere beendet sein», schrieb Geschke. In der Vergangenheit hatten bereits Erik Zabel, Fabian Wegmann und André Greipel ihre Laufbahn mit dem Rennen in Münster beendet.

Popularität durch Bergtrikot

Geschkes größter Erfolg ist der Etappensieg bei der Tour de France 2015. Im Alter von 36 Jahren gab es noch einmal einen Popularitätsschub, als Geschke bei der Tour de France 2022 lange das Bergtrikot trug und erst kurz vor Schluss vom dänischen Gesamtsieger Jonas Vingegaard in der Sonderwertung auf Platz zwei verdrängt wurde.

Stellvertretend für Vingegaard fuhr Geschke in dem berühmten weißen Trikot mit den roten Punkten auf der Schlussetappe nach Paris. In diesem Jahr verbuchte Geschke als Gesamt-14. des Giro d'Italia zudem sein bestes Gesamtergebnis bei einer der drei dreiwöchigen Rundfahrten.