Deutschland-Tour 2024 endet in Saarbrücken

ARCHIV – Das Abschlusspodium der Deutschland Tour 2023. Foto: David Inderlied/dpa

Saarbrücken (dpa) – Die Deutschland-Tour der Radprofis wird 2024 in Saarbrücken enden. Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Das Rennen wird im kommenden Jahr nach den Olympischen Spielen von 21. bis 25. August ausgetragen.

Zuvor war bereits festgestanden, dass die zweite Etappe in Schwäbisch Gmünd endet. Das dritte Teilstück startet von dort, verläuft komplett in Baden-Württemberg und endet in Villingen-Schwenningen. In diesem Jahr hatte die Deutschland-Tour im Saarland begonnen und bis zum Zielort Bremen geführt.

«Wir haben die große Radsport-Begeisterung im Saarland in sehr guter Erinnerung und freuen uns bereits jetzt, diese besondere Kulisse im kommenden Sommer erneut zu erleben. Das Finale in einer Landeshauptstadt – das hat Tradition bei der Deutschland Tour», sagte Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Oberbürgermeister Uwe Conradt sprach von einem «großen Sport-Sonntag für alle in Saarbrücken». Am Schlusstag können die Hobby-Radsportler ihr eigenes Rennen austragen.