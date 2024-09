Anzeige

Frankfurt (dpa). Routinier Simon Geschke und Nachwuchshoffnung Florian Lipowitz sind Teil des deutschen Aufgebots für die Straßen-Weltmeisterschaften in Zürich. Wie der Bund Deutscher Radfahrer bekanntgab, sind außerdem der deutsche Meister Marco Brenner, der diesjährige Giro-Etappensieger Georg Steinhauser sowie Maximilian Schachmann und Georg Zimmermann dabei.

Für den einstige Tour-de-France-Tagessieger Geschke wird es die letzte WM-Teilnahme vor seinem Ruhestand zum Ende der Saison sein. In seiner Karriere hat der 38-Jährige achtmal an den internationalen Radsport-Gipfeln teilgenommen.

Lipowitz Siebter bei Vuelta

Radsport: UCI WorldTour – Vuelta a Espana, Infiesto – Valgrande-Pajares Cuitu Negru (142,90 km), 15. Etappe, Florian Lipowitz vom Team RedBull Bora – Hansgrohe in Aktion. (zu dpa: «Deutsche starten mit Talent Lipowitz und Geschke bei Rad-WM») Foto: Roth/DPA

Für Lipowitz, der bei seiner ersten komplett absolvierten großen Landesrundfahrt sensationell Gesamtsiebter bei der Vuelta in Spanien wurde, ist es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft in der Eliteklasse. Der 23-Jährige ist beim deutschen Top-Team Red Bull unter Vertrag und soll behutsam aufgebaut werden.

Miguel Heidemann und Schachmann starten beim Einzelzeitfahren. Jonas Rutsch und Florian Storck sind als Ersatzprofis vorgesehen.

Die Weltmeisterschaften finden vom 21. bis 29. September in Zürich statt. Neben Titelverteidiger Mathieu van der Poel aus den Niederlanden treten auch Top-Stars wie Tour- und Giro-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien an.